Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже

Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

«Мы сейчас запустили две машины, начали производство тройки, четверки», - сообщил он в кулуарах международного авиасалона «Ле-Бурже-2019», проходящего в эти дни под Парижем.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный и построенный в России и из российских комплектующих с нуля. Он относится к легкому классу военных транспортников и предназначен не только для транспортировки грузов, но и для доставки десанта.

Самолет работает в сложных погодных условиях на разных температурах.

По предварительным данным, в ближайшие годы начнется серийное производство Ил-112В. Предполагается, что его срок службы без капитального ремонта достигнет 35 лет при налете 45.000 часов.

Ранее «Звезда» публиковала уникальные кадры первого полета новейшего военно-транспортного самолета.