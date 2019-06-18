Семьдесят лет на вооружении: легендарный автомат Калашникова отмечает юбилей

Сегодня отмечается семидесятилетие самого массового стрелкового оружия в мире - автомата Калашникова. 18 июня 1949 года самая первая модификация этого оружия - АК-47 - была принята на вооружение Советской Армии.

Благодаря своим надежности и простоте использования автомат Калашникова снискал славу лучшего в мире в своем классе. Сейчас им пользуются военные более, чем в сотне стран.

Одна из самых распространенных модификаций - АК-74. Но уже совсем скоро его полностью должен заменить современный АК-12 - сейчас его активно поставляют в российскую армию. Новый ствол, улучшенная кучность стрельбы, планки для установки дополнительных приспособлений - он обладает всем, что необходимо современному бойцу.

«Простота эксплуатации и надежность. Мы и АК-12 проводили через эти тесты. И в опытно-войсковой эксплуатации. Именно по этим свойствам мы далеко впереди планеты всей. Это действительно факт. При чем не только среди внутренних конкурентов, но и среди внешних. Сделать так, чтобы автомат стрелял и в пустыне, и в дождь, и слякоть, и в -50», - рассказал Дмитрий Тарасов, управляющий директор концерна «Калашников».

Сейчас автоматы Калашникова производят уже совсем не так как раньше: привычные чертежи давно заменили 3D-модели оружия, детали для которого теперь изготавливают на современных станках.

Не меняется одно - верность разработкам великого русского оружейника Михаила Калашникова. Новейшие разработки - это лишь последние версии той компоновочной схемы, которую приняли 70 лет назад.