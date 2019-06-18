Комплекс борьбы с беспилотниками «Ступор» представили в Уфе
Помимо «Ступора» на форуме представлена радиолокационная система обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей «Енот».
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«Рособоронэкспорт» представил на X международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Ступор». Об этом говорится в сообщении компании.
Предназначение комплекса «Ступор» является противодействие правильной работе беспилотных летательных аппаратов, сухопутных или надводных систем. Причем речь идет о любой дистанционно управляемой технике, оснащенной средствами радиосвязи и телекамерами наблюдения.
Общая длина системы – 1,16 м, масса в рабочем положении – 5,5 кг.
Внешне комплекс изделие представляет собой футуристического вида устройство с пластиковым корпусом сложной формы, образованным массой прямолинейных поверхностей разных форм и размеров.