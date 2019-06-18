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Поставки Бе-200 в США начнутся в 2020-2021 годах

Александр Пешков
12:21 18.06.2019
Американская компания Seaplane Global Air Services и ТАНТК им. Г.М. Бериева согласовали проект контракта на поставку 10 самолетов-амфибий Бе-200ЧС.
Поставки Бе-200 в США начнутся в 2020-2021 годах
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

Поставки российского самолета-амфибии американской компании намечены на 2020-2021 годы. Об этом журналистам сообщил в кулуарах авиасалона в Ле Бурже гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

Также в рамках авиасалона был подписан российско-индийский меморандум о поставках Бе-200, а кроме того, подписан контракт на поставку еще двух машин этого типа в Чили .

Бе-200 «Альтаир» — российский самолет-амфибия (летающая лодка), разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК имени Г. М. Бериева.

23 мая 2013 года Минобороны РФ подписало с ТАНК контракт на поставку авиации ВМФ России шести самолетов Бе-200 - двух в версии Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС. Согласно этому контракту, поставка самолетов должна была быть завершена в 2014-2016 годах. Однако сроки предприятием были сорваны, в результате чего Минобороны контракт был расторгнут, а в августе 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны России о взыскании с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» более 6,726 млрд рублей в качестве неотработанного аванса по данному контракту.

В августе 2018 года на предприятие с визитом прибыл Замминистра обороны России Алексей Криворучко. Тогда им было заявлено, что новый  контракт на поставку трех самолетов-амфибий Бе-200 планируется заключить в ближайшее время, первый самолет должен поступить в войска в 2019 году.

В феврале 2018 года о том, что ВМФ прорабатывают вопрос принятие на вооружение этих самолетов сообщал Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

Стоит также напомнить, что в апреле текущего года замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров заявил, что для самолета Бе-200 создадут российский двигатель вместо украинского Д-436ТП, которые выпускаются на предприятии Украины (Мотор-Сич и УМПО). С 19 февраля 2018 года Украина наложила запрет на их поставку  в Россию.

При этом ранее заменить украинскую силовую установку планировалось на франко-российскую SaM146 (которые используются в том числе на гражданских самолетах Superjet-100), однако в апреле 2019 года Генпрокуратура РФ проинформировала Минпромторг об имеющихся рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций, в частности, потому, что в этих двигателях используются комплектующие из стран-членов НАТО. После этого решение о замене одного иностранного двигателя на другой было отменено.

По словам Бочарова, на создание российского двигателя должно уйти не более пяти лет.

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