Разработчик рассказал о перспективах беспилотника «Скат»

Гендиректор корпорации «МиГ» рассказал о перспективах тяжелого ударного беспилотника «Скат» в российской армии.

Так, по его словам, тактико-техническое задание на него планируется утвердить в Минобороны до конца года.

«Мы видим рынок для этого беспилотника. Ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого мы будем переходить к опытно-конструкторским работам», - сказал Тарасенко в интервью РИА Новости.

Разработка беспилотника, по данным открытых источников, началась в РСК «МиГ» в инициативном порядке в 2005 году. Макет «Ската» был продемонстрирован в августе 2007 года на авиасалоне МАКС-2007.

Тогда планировалось, что максимальная взлетная масса аппарата составит 10 тонн, скорость - 850 километров в час, а дальность полета беспилотника должна была составить четыре тысячи километров. Кроме того, БПЛА должен был нести на себе как ракетное, так и бомбовое вооружение.