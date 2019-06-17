ВКС России получили первые два новейших истребителя МиГ-35

Первые два новейших истребителя МиГ-35 поставлены в ВКС РФ. Об этом сообщил гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны России, в рамках которого два первых самолета уже переданы Воздушно-космическим силам для проведения испытаний», - сказал Тарасенко в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что еще четыре самолета корпорация планирует поставить в ВКС РФ до конца 2019 года.

МиГ-35 - новейший российский истребитель поколения «4++». Самолет является одним из немногих самолетов, который умеет выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся обстановки над полем боя.

Установленное на борту истребителя высокотехнологичное оборудование позволяет летчику обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 километров, а при необходимости он может одновременно поразить до шести воздушных и четырех наземных целей.

Ранее контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан на форуме «Армия-2018».