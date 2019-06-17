На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения

Впервые макет истребителя был представлен на военно-морской выставке около года назад. На авиасалоне в Ле Бурже же был представлен полноразмерный макет истребителя.

Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.

Предполагается, что в будущем самолет заменит истребители Rafale ВВС Франции.

Отметим, что истребители пятого поколения должны отличаться малозаметностью (и как следствием - расположением вооружения во внутренних отсеках), крейсерской сверхзвуковой скоростью, а также продвинутыми бортовыми системами, которые позволяют им быть элементом сетецентричной войны.

В данный момент работы по истребителям пятого поколения ведутся в США (F-35 и F-22), России (Су-57), Японии (X-2 (ATD-X) Shinshin), Китае (Chengdu J-20 и Shenyang J-31), Южной Корее (KF-X/IF-X), Иране (IAIO Qaher-313), Швеции (Flygsystem 2020) и Турции (TF-X).