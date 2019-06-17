Новейший С-350 «Витязь»: кадры подготовки к форуму «Армия-2019»

Зенитная ракетная система С-350 разработки концерна «Алмаз-Антей» создана для обороны административных и промышленных, военных объектов. Способна отражать удары различных средств воздушного нападения на высотах от предельно малых до больших.

Стоит отметить, что ЗРС может работать как автономно, так и в составе группировок ПВО, под управлением от вышестоящих КП.

Дальность поражения целей - до 60 км, высота - до 30 км. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду.

Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.