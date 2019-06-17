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МС-21 день за днем: «Иркут» представил отчетное видео о ходе работ по созданию авиалайнера

Александр Пешков
15:53 17.06.2019
Корпорация «Иркут» опубликовала отчетное видео о ходе работ по созданию российского авиалайнера МС-21 и о его испытаниях.
МС-21 день за днем: «Иркут» представил отчетное видео о ходе работ по созданию авиалайнера

МС-21 (Магистральный самолет XXI века) - российский среднемагистральный авиалайнер, первый полет которого состоялся 28 мая 2017 года. Одной из особенностей этого самолета является широкое применение композитных материалов.

При этом при создании самолета использовались композитные материалы американского производства. После того, как 26 сентября 2018 года компания «АО «АэроКомпозит», через которую велось сотрудничество, попала в санкционный список США, эти поставки были остановлены.

В связи с необходимостью замены композитных материалов на отечественные, испытания МС-21 будут сдвинуты «вправо» на год, на конец 2020.

По словам директора АО «АэроКомпозит» Анатолия Гайданского, выбор в пользу американских материалов был сделан по той причине, что на момент начала проекта, в России не было «комозитов» нужного качества не производилось, но в данный момент ситуация изменилась. В частности, по его словам, ГК «Росатом» создано производство угольного волокна в Елабуге.

Сертификация самолета будет проходить с американскими материалами. С новыми материалами планируется получить дополнение к сертификату, и сделано это будет, по словам Гайданского, к 2020 году.

Стоит отметить, что кессон композитного крыла МС-21 был передан на испытания в ЦАГИ в июле, а фюзеляж - в августе 2016 года.  

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что ОАК требуется порядка 240-250 миллиардов рублей на развитие, создание нового продукта, на МС-21 и на модернизацию существующих заводов.

При этом совет директоров ПАО «ОАК» под руководством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова решил объединить дочерние компании корпорации, занимающиеся гражданским авиастроением, чтобы «не подставлять под санкции гражданское производство». Главой этой структуры назначен Равиль Хакимов из Минпромторга.

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