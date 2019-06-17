Объем экспорта боевой авиации РФ за прошлый год превысил 6 млрд долларов

Россия в 2018 году поставила на экспорт авиатехники на общую сумму более шести миллиардов долларов. Об этом в связи с открытием международного авиационно-космического салона Paris Air Show 2019 в Ле-Бурже заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой "Рособоронэкспортом" на мировой рынок»,— сказал Михеев

На авиасалоне салона Paris Air Show 2019 россия впервые за 6 лет представила летающие образцы авиацонной техники - самолет-амфибию Бе-200 и вертолет «Ансат».

Отказ России от полноценного участия в крупнейшем авиасалоне мира связан с тем, что перед открытием 14 июля 2014 года в Англии «Фарнборо-2014» выяснилось, что многие члены российской делегации не получили визы, что фактически сорвало участие российской делегации в этом мероприятии. Позже Россия приняла решение не привозить свою технику и в Ле Бурже.

В то же время, основная боевая авиация представлена на выставке в качестве моделей.