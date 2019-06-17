Стало известно, когда будет сформирован облик перехватчика МиГ-41

Облик истребителя-перехватчика нового поколения для замены МиГ-31 будет сформирован до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу РСК «МиГ» Илью Тарасенко.

«Научно-исследовательские работы должны завершиться до конца года утвержденным обликом», - сказал Тарасенко.

При этом он подчеркнул, что работы идут в соответствии с графиком, утвержденным Минобороны РФ.

По словам Тарасенко, самолет будет применять новые виды авиационных средств поражения и будет создан с применением новых технологий малозаметности. Глава РСК «МиГ» выразил убежденность в том, что такой самолет необходим стране и что он заменит МиГ-31, «когда его ресурс подойдет к своему логическому завершению».

МиГ-31 – самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.