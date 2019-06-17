ОАК: российские разработки в области истребителей пятого поколения опережают аналоги

Российские истребители поколения 4++ и пятого поколения превосходят зарубежные аналоги. Об этом «Звезде» сообщил вице-президент по военно-техническому сотрудничеству ОАК Илья Тарасенко на международном авиасалоне в Ле-Бурже.

«Сегодня модные тренды, говорить о пятом поколении. Надо оценивать, что действительно находится внутри самолета, и какой машина решает боевой потенциал. Тот функционал, который уже заложен в самолете поколения 4++ и в самолете пятого поколения, позволяет им показывать боевую эффективность при высоких экономических показателях эксплуатации техники. Мы лучше, чем наши конкуренты», - сказал Тарасенко.

В данный момент работы по истребителям пятого поколения ведутся в США (F-35 и F-22), России (Су-57), Японии (X-2 (ATD-X) Shinshin), Китае (Chengdu J-20 и Shenyang J-31), Южной Корее (KF-X/IF-X), Иране (IAIO Qaher-313), Швеции (Flygsystem 2020) и Турции (TF-X).

На авиасалоне Ле Бурже 2019 года будет презентован франко-немецкий истребитель пятого поколения FCAS (Future Combat Air System). Также о презентации истребителя пятого поколения заявила Турция.

Отметим, что в 2019 году Россия впервые за шесть лет представляет на авиасалоне летающий образец авиационной техники. Речь, однако, идет не о военной технике, а о самолете-амфибии Бе-200, предназначенной в первую очередь для тушения пожаров.

Отказ России от полноценного участия в крупнейшем авиасалоне мира связан с тем, что перед открытием 14 июля 2014 года в Англии «Фарнборо-2014» выяснилось, что многие члены российской делегации не получили визы, что фактически сорвало участие российской делегации в этом мероприятии. Позже Россия приняла решение не привозить свою технику и в Ле Бурже.