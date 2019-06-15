В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»

В 2018 году Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» провело испытания подводного робота «Клавесин-2Р-ПМ». Об этом говорится в годовом отчете предприятия, сообщает РИА Новости.

«В 2018 году проведены испытания автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-2Р-ПМ», - сказано в отчете «Рубина».

Также сообщается, что испытания подтвердили правильность конструкторских решений, которые заложены в комплекс, и основные алгоритмы и принципы его функционирования.

Впервые про этот комплекс упоминалось в отчете конструкторского бюро за 2016 год. Там сообщалось, что предприятие создает автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-2Р-ПМ», который имеет увеличенную дальность и глубину погружения.

Комплекс помимо обзорно-поисковых функций решает занимается решением задач научно-исследовательского изучения Мирового океана в глубоководных районах.