Сверхтяжелый транспортник Ан-124-100 «Руслан» передан в эксплуатацию

Входящее в ОАК предприятие «Авиастар-СП» передало в эксплуатацию сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан», которому продлили срок эксплуатации. Об этом сообщается на сайте компании.

Как уточняется в сообщении, обновленный транспортник поднялся в воздух с аэродромного комплекса «Ульяновск-Восточный» и направился к месту базирования, где успешно совершил посадку.

Директор программы «Ан-124» Сергей Дьячков добавил, что Ан-124-100 был изготовлен в сентябре 1987 года.

«Его наработка составляет 4 058 летных часов. В период эксплуатации он совершил 1 751 посадку», - пояснил он.

Во время выполнения программы по увеличению срока на Ан-124-100, среди прочего, оценили его техническое состояние, провели доработки по бюллетеням, заменили вышедшие из строя покупные изделия и устранили эксплуатационные повреждения «Руслана».

На летно-испытательной станции самолет успешно выполнил заданную программу наземных и летных испытаний, констатировали в «Авиастар-СП».

Срок эксплуатации самолета был продлен до 29 сентября 2020 года.