Новый Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям

Новый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в АО «Авиастар-СП», начал предъявительские испытания на аэродромном комплексе «Ульяновск-Восточный» после окончания этапа наземных обработок, сообщается на сайте предприятия.

Известно, что самолет успешно совершил свой первый полет. Была проведена оценка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также работоспособности всех систем и оборудования.

После проведения всех испытаний Ил-76МД-90А передадут заказчику. Это будет третий самолет в 2019 году, построенный на заводе в рамках контракта с Министерством обороны России. Суммарно в этом году планируется передать шесть транспортников этой модификации.

Ил-76МД-90А является вторым поколением известного самолета Ил-76. Он имеет более мощные двигатели ПС-90А-76, соответствующие нормам ИКАО по уровню шума.