На форуме «Армия-2019» свою продукцию представят более 1300 компаний

На форуме «Армия-2019» количество участников будет рекордным за последние несколько лет. Об этом в эфире радио «Звезда» рассказал Начальник ГУНИД МО РФ Генерал-майор Андрей Гончаров.

«В этом году количество предприятий промышленности, научно-исследовательских организаций заявлено уже более 1300. Это в полтора раза больше, чем было четыре года назад», - сказал Гончаров.

Он также отметил, что количество контрактов, которые год от года заключаются на площадках форума, растет. Речь идет в том числе и о национальных экспозициях.

«Если в 2016 году было развернуто пять национальных экспозиций, то в этом году их десять», - сказал Гончаров.

Гончаров отметил, что на форуме пройдет большое количество круглых столов, семинаров. Если в 2015 году было проведено 81 такое мероприятие, то в этом году их будет организовано более 170.

Международный форум «Армия» будет проходить с 25 по 30 июня в КВЦ «Патриот», в подмосковной Кубинке.