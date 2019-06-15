Новейшую машину РХМ-8 на базе «Тигра» сняли на видео

ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит на форуме «Армия-2019» новейшую машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8, которая обладает улучшенными в сравнении с предыдущими моделями характеристиками.

РХМ-8 предназначена для выполнения задач по ведению радиационной, химической и биологической разведки с передачей данных разведки по каналам автоматизированной системы управления войсками и каналам радиосвязи на пункты управления

С ее помощью можно проводить поиск и определение напрапвления источников гамма-излучения, обнаружение токсических химикатов в воздухе, идентификацию биологически патогенных агентов.

Кроме того, РХМ-8 позволяет проводить экспресс-идентификацию биологически патогенных агентов, проводить отбор проб, зараженных радиационными, химическими и биологическими веществами, их доставку в специализированные лаборатории.

Машина создана на базе бронеавтомобиля «Тигр». Его новейшая модификация наряду с другой техникой также будет представлена на выставке.