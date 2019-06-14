В Татарстане спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь»

В Зеленодольске спустили на воду «Анадырь». Церемония проходила на судостроительном предприятии.

«Анадырь» является вторым по счету серийным пограничным сторожевым кораблем нового поколения проекта 22100 «Океан».

Корабль 1-го ранга ледового класса разработан петербургским Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» с учетом требований пограничников. Судно предназначено для охраны исключительной экономической зоны России, поиска и спасения тонущих людей, а также оказания помощи потерпевшим крушение самолетам и судам.

Кроме того, «Анадырь» предназначен для тушения пожаров на судах, его можно использовать при буксировке и сопровождении аварийных судов, для обеспечения работы российских спецслужб при задержании террористов.

Корабль может разгоняться до 21 узла, способен преодолевать дистанцию в 12 тысяч миль, автономность его работы составляет шестьдесят суток.