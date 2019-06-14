Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.

Этот бронеавтомобиль с колесной формулой 4 х 4 предназначен для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

Главными отличиями от прежних версий бронеавтомобиля «Тигр» машин, разработанных в рамках ОКР «Атлет», являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до 6 кг в тротиловом эквиваленте противоминная защита, более мощный дизельный двигатель.

«Тигр» — российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.