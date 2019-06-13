На форуме «Армия-2019» представят пуленепробиваемую наблюдательную вышку

Научно-производственное объединение специальных материалов представит на форуме «Армия-2019» пулестойкую наблюдательную вышку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Завода специальных материалов Никиту Сильникова.

По словам Сильникова, вышка уже прошла испытания на полигоне Минобороны РФ. Их итогом стало принятие вышки на снабжение вооруженных сил.

Такие вышки могут устанавливаться по периметру охраняемого объекта. Секционная конструкция состоит из крыши, наблюдательного модуля, среднего постамента и нижнего постамента (укрытия-окопа).

Конструкция вышки позволяет осуществлять ее сборку на месте установки без проведения сварочных работ. Может перевозиться всеми видами транспорта, в том числе и воздушным.