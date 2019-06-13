На северном флоте прошли первые стрельбы из арктических «Торов»

Зенитчики СФ провели стрельбы из арктической версии ЗРК «Тор» «Тор-М2ДТ» на полигоне Капустин-яр, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области впервые проведены стыковочные боевые стрельбы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ" по воздушным мишеням», - говорится в сообщении военного ведомства.

Стрельба осуществлялась в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов условного противника. В ходе проведения стрельб расчеты комплексов уничтожили все скоростные маневрирующие мишени, запускаемые с разных направлений и летящие на минимальных и максимальных высотах.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

«Тор-М2ДТ» (9K331МДТ) - арктический вариант зенитного ракетного комплекса с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.