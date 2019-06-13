Новейший ЗРК «Сосна» на базе БМП-3: кадры подготовки к форуму «Армия-2019»

На форуме «Армия-2019» впервые покажут новейший зенитный комплекс «Сосна» на шасси БМП-3. Именно в таком варианте система пойдет в войска. Изначально ее размещали на тягаче МТЛБ.

© ТРК "Звезда" ЗРК "Сосна"

Разворот пусковой установки осуществляется за считанные секунды. Ракеты ЗРК могут сбивать как высоко летящие скоростные цели, так и летящие на высоте до 5 километров и расстоянии до 10 километров.

«Сосна» появилась в результате глубокой модернизации еще советского ЗРК малой дальности «Стрела-10».

Комплекс призван защищать войска от воздушного нападения, в том числе на марше. Новейшие ракеты наводятся по лазерному лучу. Нужно подчеркнуть, что модуль можно установить на колесном БТР, корабле и даже стационарной платформе на земле.