Поставки С-400 Турции должны начаться в июле

Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции запланированы на июль, все соответствующие договоренности между Москвой и Анкарой исполняются в срок. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

В апреле текущего года стало известно, что помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Турция может подпасть под санкционные меры со стороны США в связи с приобретением систем С-400.

Позже министр обороны Турции Нуреттин Джаникли сообщил, что США переживают, что радары этой системы могут передавать данные в отношении F-35 и другого вооружения НАТО, которое также планируется к поставкам в эту страну.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.