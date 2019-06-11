ЧФ усилен новый патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев»

Корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» пополнил состав Черноморского флота, говорится в сообщении ЧФ.

В нем отмечено, что экипаж корабля в скором времени приступит к отработке специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Присутствовавший на церемонии командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов заявил, что в 2019 году в состав флота также войдут морской тральщик «Иван Антонов» и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

Ранее сообщалось, что в Татарстане прошла торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 21631 «Ингушетия».