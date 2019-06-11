Малый ракетный корабль «Ингушетия» спущен на воду

В Татарстане прошла торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 21631 «Ингушетия».

По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который присутствовал на церемонии, Республика возьмет шефство над кораблем, а призывники будут бороться за честь служить на нем.

Ранее начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников выразил надежду, что в 2024 году начнется строительство модернизированных кораблей проекта 21631.

Малые ракетные корабли проекта 21631 созданы для охраны и защиты экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.