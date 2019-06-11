Строительство модернизированных кораблей проекта 21631 может начаться в 2024 году

Малые ракетные корабли проекта 21631 созданы для охраны и защиты экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

«Пока ведутся проработки… Надеюсь, что с 2024 года мы все будем делать, чтобы запустить модернизированный корабль данной серии», - заявил Тряпичников.

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