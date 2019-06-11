Строительство модернизированных кораблей проекта 21631 может начаться в 2024 году
Малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 (шифр «Буян-М») получат увеличенный боекомплект.
© Фото: Минобороны РФ
Начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников выразил надежду, что в 2024 году начнется строительство модернизированных кораблей проекта 21631.
По словам Тряпичникова, модернизированные корабли проекта 21631 получат увеличенный боекомплект.
«Пока ведутся проработки… Надеюсь, что с 2024 года мы все будем делать, чтобы запустить модернизированный корабль данной серии», - заявил Тряпичников.
Малые ракетные корабли проекта 21631 созданы для охраны и защиты экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.