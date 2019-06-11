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Огненный «Лотос»: артиллерия ВДВ увеличивает дальность

Александр Пешков
14:17 11.06.2019
Телеканал «Звезда» рассказывает о новом самоходном артиллерийском орудии для воздушно-десантных войск.
© Видео: ТРК "Звезда"

САО «Лотос» создавалось на базе БМД-4 для замены в войсках «Ноны-С», получило средства борьбы с высокоточным оружием, усовершенствованное орудие и многие другие возможности. О новом оружии ВДВ «Звезде» рассказал главный конструктор САО Вениамин Счастливцев.

Почему возникла необходимость для замены «Ноны-С»?

Орудие «Нона» было принято на вооружение в 1981 году. В армию и в Афганистан оно пошло в 1979-ом, даже будучи еще не принятым на вооружение. У нее два боеприпаса было, в Афганистане нам не хватало дальности. В итоге был разработан активный реактивный боеприпас с дальностью в 13 километров. Он и сейчас есть и выпускается. Но он более сложный, дорогой. Второй позыв это вопрос автоматизации, то есть нужно более точно всецело управлять орудием. Нужно, чтобы на орудии постоянно были известны его собственные координаты. Оно должно работать, в общем-то в режиме реального времени. Кроме того, появились новые современные требования. 

Планируется ли в будущем увеличить дальность стрельбы?

У нас на вооружение поставляется боеприпас «Китолов-2» в калибре 120 мм. Он применяется из орудий «Нона-С», имеет дальность около 9 километров. Сейчас нужно сделать следующий шаг и увеличить дальность примерно в два раза. Но уже управляемым снарядом, потому что обычным снарядом можно максимум можно выбить 15 километров, а нужно 20 и немного больше. 

Как обеспечивается защита САО от высокоточного оружия?

На машине по углам установлены индикаторы лазерного облучения. Ну, в принципе они стоят на системе «штора». Мы разработали системы управления и можем работать в автоматическом режиме, то есть, мы можем понять, на какой бок идет подсветка, и, соответственно, выпустить в эту строну мортиры. Мы можем примерно закрыть машину на расстоянии до одного километра  и вот за этой завесой совершить маневр. Нужно понимать, что  главная идея «Лотоса» это мобильность, в том числе и в плане защиты.  Потому что это ВДВ. Их мало, им надо все делать быстро, они не могут зарыться и ждать, пока им подвезут в вагонах снаряды.

Как продвигаются работы по машине управления огнем «Завет-Д»?

Главная задача для этой машины - управление огнем для САО «Лотос», системой дрок и «Конрет-Д». Разработчик «Завета-Д» уже завершил завершили свои предварительные испытания. Они ведут несколько с опережением. Мы находимся в плотном контакте.  Работаем в двух режимах. Или мы от них получаем координаты цели и в автоматическом режиме все рассчитываем. Второй режим - классический, централизованный. Они нам определяют установки и мы выполняем их соответствующие распоряжения, тоже в автоматическом режиме.

Нужно ли по Вашему мнению десантировать технику с людьми внутри?

Нам это задано и по видимому это нужно. Но сколько в процентном отношении от общего числа задач будет решаться таким образом решает Минобороны. Я бы сравнил это с ядерной бомбой. Она у нас есть, но мы не собираемся ее применять. Но все знают, что она у нас есть.

Как реализованы вопросы малозаметности САО «Лотос»?

У нас есть комплект средств слежения за местностью. Под конфигурацию «Лотоса» спроектирован такой чехол. Он уже у нас, и мы планируем в ближайшее время провести примерку. На стенде они провели и в общем-то те требования, которые нам задали, подтвердили. Осталось их подтвердить в составе машины. 

Каким вы видите будущее артиллерии для ВДВ?

Я считаю, что человек не исчезнет из контура управления. Существуют ситуации, которые не пропишешь ни в каких должностных  инструкциях. Сейчас мы занимаемся вместе с военными выработкой алгоритмов боевого применения, надо придумать все возможные задачи и заложить все в компьютер, что отработать, а все задачи не изложишь . Нужно понимать, что возникает много нестандартных ситуаций, в которых будет принимать решение человек. Вот нам поначалу хотели сократить экипаж до трех, двух человек. А потом, знаете, немного остыли, задумались. Люди тоже нужны. Для чего? А кто машины будет обслуживать машины, боеприпасы загрузить, несмотря на все эти транспортно-заряжающие машины? Ну и кроме того, когда совсем будет плохо десантник с кинжалом выскочит, и все должны будут разбежаться!

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