В ОСК планируют создать батискаф для погружения в Марианскую впадину

Объединенная судостроительная корпорация начала создание батискафа для погружения в Марианскую впадину, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.

По словам Рахманова, проектированием аппарата занимается ЦКБ «Рубин», а его строительство может быть поручено как «Адмиралтейским верфям», так и «Балтийскому заводу».

В 2018 году Российский путешественник Федор Конюхов в ходе церемонии награждения в Кремле попросил Президента России Владимира Путина оказать помощь в организации погружения в Марианскую впадину.

Тогда он заявил, что новую экспедицию планирует провести совместно с ученым-океанологом и исследователем Арктики Артуром Чилингаровым.