Прекращение поставок композитов не сильно помешало проекту МС-21

Необходимость замены иностранных композитных материалов на российские отодвинет испытания на год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

По его словам, в скором времени будут скоординированы планы по производству собственных композитных материалов, и это не будет серьезным препятствием для программы российского авиалайнера.

Ранее о том, что запуск в серию самолета МС-21 отложен из-за санкций на конец 2020 года, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выставке IDEX-2019.

Также Чемезов сообщил, что ОАК требуется порядка 240-250 миллиардов рублей на развитие, создание нового продукта, на МС-21 и на модернизацию существующих заводов.

Тогда же он сообщил, что рассматривается возможность создания гражданского дивизиона, чтобы «не подставлять под санкции гражданское производство».

Позже стало известно, что главой этой структуры назначен Равиль Хакимов из Минпромторга.

Отметим, что кессон композитного крыла МС-21 был передан на испытания в ЦАГИ в июле, а фюзеляж - в августе 2016 года. Первый полет машина совершила в мае 2017 года.