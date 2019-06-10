Россия планирует продавать истребители Су-57 за рубеж

Экспортные продажи истребителя Су-57 могут начаться после его поступления на вооружение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

«Есть правило, что до принятия на вооружение никогда не оформляем разрешение на экспорт» - сказал Борисов.

Вице-премьер подчеркнул, что в данный момент за рубеж хорошо продается истребитель Су-35 и он не видит смылса «в подрыве собственного рынка».

Ранее о том, что Россия готова сотрудничать по продаже Турции российских истребителей Су-57, когда Анкара завершит участие в программе по производству самолетов F-35 заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

В марте текущего года сообщалось директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщал Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в правительство РФ все необходимые документы для получения разрешения на экспорт изделия. Предполагается, что машина должна получить обозначение Су-57Э.