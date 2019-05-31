Кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний новейшей модификации дальнего бомбардировщика Ту-22М3М в разных погодных условиях.

Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. В первую очередь этот самолет создан для борьбы с авианосными группировками противника на морских театрах военных действий.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Однако и достичь приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно. Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.

За годы производства было построено 497 самолетов, в том числе 268 Ту-22М3. Из них на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3.

Модификация Ту-22М3М будет оснащена новым вооружением, получит новое бортовое оборудование. Детальная информация о проводимых работах по модернизации является закрытой.

Из открытых источников известно, что первый полет самолет совершил 28 декабря 2018 года. Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут.

Ту-22М3М посвящен новый выпуск программы «Военная приемка», который можно увидеть в эфире телеканала «Звезда» в это воскресенье, в 09:55 утра.