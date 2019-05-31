Бомбардировщик Ту-22М3М поднялся выше Эвереста

Бомбардировщик Ту-22М3М продолжает испытания на различных скоростях и высотах. Об этом «Звезде» сообщил заместитель главного конструктора по производству самолетов Ту-22М3, Ту-22МР и их модификаций Артем Михайлов.

«С каждым полетом мы расширяем его скоростные качества, повышаем высотность самолета. В первом полете у нас было ограничение высоты полета 1500 метров, на втором - 3900. Сегодня мы подняли бомбардировщик на высоту 9000 метров», - сообщил Михайлов.

Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. В первую очередь этот самолет создан для борьбы с авианосными группировками противника на морских театрах военных действий.

Модификация Ту-22М3М совершила первый полет 28 декабря 2018 года. Он проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут.