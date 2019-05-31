Огонь из БТР на ходу: кадры уничтожения «боевиков» в Таджикистане

Российские мотострелки 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, на учениях уничтожили условного противника в предгорьях хребта Актау стрельбой с ходу. БТР–82А, штатное вооружение военных, уверенно преодолели горные серпантины, барханы и повороты, а сами мотострелки продемонстрировали отличное знание местности.

По замыслу учений, расчет беспилотного летательного аппарата «Элерон» обнаружил группу противника, который вторгся на территорию дружественного государства.

Полученные разведданные о расположении организованной засады военнослужащие передали на командный пункт по засекреченному каналу связи. Командир подразделения принял решение уничтожить условного противника атакой с ходу, что и произвели мотострелки из БТР–82А на дальностях от 600 до 2 500 метров.

Дислоцированная в Таджикистане 201 военная база России — крупнейшая за пределами страны. Во вторник, 28 мая, базу проинспектировал Сергей Шойгу. Масштабные маневры российской армии пройдут также и на других полигонах Таджикистана.