Экологическая безопасность ракетного комплекса «Протон-М» повысилась после модернизации

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» в результате четырех модернизаций не превышает установленные показатели техногенной нагрузки на окружающую среду при пусках. Об этом заявили в Центре имени Хруничева, который производит ракеты.

За годы эксплуатации ракеты «Протон-М» совместно с блоком «Бриз-М» производителю удалось улучшить ее энергомассовые и экологические характеристики при выведении тяжелых одиночных и парных полезных нагрузок.

«Применение цифровой системы управления полетом позволило существенно повысить экологическую безопасность космического ракетного комплекса "Протон"», - подчеркивают в Центре имени Хруничева.

Модернизированная ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» для выведения на высокие орбиты и отлетные траектории автоматических космических аппаратов используется с 2001 года. В качестве основного компонента топлива в ракете используется токсичный гептил. Носитель способен доставлять на геопереходную орбиту свыше шести тонн полезной нагрузки.

В четверг, 30 мая, на космодроме «Байконур» произошел запуск космического аппарата «Ямал-601», 105-й в летной истории ракеты-носителя «Протон-М».