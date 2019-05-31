Бомбометание и пуски ракет: всеармейский этап «Авиадартс-2019» стартовал в Крыму

Экипажи самолетов бомбардировочной авиации Су-34 и Су-24М выполнили практические бомбометания и пуски неуправляемых авиационных ракет по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией. Учения стали частью всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019». Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

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