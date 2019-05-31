Бомбометание и пуски ракет: всеармейский этап «Авиадартс-2019» стартовал в Крыму
Экипажи самолетов бомбардировочной авиации Су-34 и Су-24М выполнили практические бомбометания и пуски неуправляемых авиационных ракет по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией. Учения стали частью всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019». Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.
Организаторы конкурса максимально приблизили обстановку на полигоне к боевой.
«Различные типы мишеней имитировали колонны военной техники, завод по изготовлению взрывных устройств, командные пункты управления войсками», - говорится в сообщении пресс-службы.
Конкурс «Авиадартс-2019» в Крыму собрал 60 участников-экипажей дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации, соединений и частей всех военных округов и Северного флота.
Всеармейский этап конкурса продлится до 8 июня. Победители представят Россию на международном соревновании в августе на полигоне Дубровичи (Рязань).