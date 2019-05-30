«Стеклопластиковый» тральщик «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшего тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов», который создается специально для Черноморского флота.

В данный момент в строю находятся два тральщика этого проекта: «Александр Обухов» и «Иван Антонов», который был принят в состав ВМФ в январе 2019 года. В стадии строительства - корабли «Георгий Курбатов», «Яков Беляев», «Петр Ильичев».

Ранее Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королев заявил, что «всего ВМФ России получит несколько десятков кораблей этого проекта в рамках развернутого серийного строительства».

В 2017 году сообщалось о планах строительства сорока кораблей этого проекта.

Также в мае текущего года сообщалось, что на ТОФ в ближайшее время начнется формирование экипажа для тральщика «Яков Беляев». Экипаж тральщика «Владимир Емельянов» уже сформирован.

Проект тральщиков 12700 шифр «Александрит» был создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Эти корабли предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции.