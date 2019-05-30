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БПК «Маршал Шапошников» вернется в состав флота до 2023 года

Александр Пешков
16:11 30.05.2019
Корабль в ходе модернизации получит обновленное вооружение.
БПК «Маршал Шапошников» вернется в состав флота до 2023 года
© Фото: Минобороны РФ

Большой противолодочный корабль проекта 1155 вернется в состав Тихоокеанского флота после модернизации в 2021-2022 годах. Об этом сообщил начальник Управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

По словам Тряпичникова, модернизация корабля идет полным ходом. Он также подчеркнул, что после «Маршала Шапошникова» планируется модернизировать все корабли этого проекта, которые находятся в составе ТОФ.

Большие противолодочные корабли проекта 1155 - тип больших противолодочных кораблей.

Водоизмещение - 6930 тонн, двигатели - 2 форсажных ГТД, 2 маршевых ГТД мощностью 2х22 500 л. с. Вооружение - 4х6-30 мм ЗАК АК-630, 2 ЗРК «Кинжал» (64 ЗУР), ГАК «Полином» (8 ПЛУР 85-РУ), 2х12-213мм РБУ-6000, 2х 533мм ТА ЧТА-53-1155 (8 торпед 53-65К, СЭТ-65 или ПЛУР 83РН). 

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