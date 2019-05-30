На базе Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления

На базе вертолета Ми-38 будет создан новый воздушный пункт управления. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко журналистам во время посещения научно-производственного предприятия «Полет».

«Планируем в текущем году открыть с “Полетом” новую работу по созданию воздушного пункта управления на базе вертолета Ми-38", - заявил замминистра обороны.

По словам Криворучко, «Полет» досрочно сдает Министерству обороны разные комплексы радиосвязи и ведет глубокую модернизацию бортовой аппаратуры воздушного командного пункта Ил-22М11 и самолета-ретранслятора Ту-142МР.

Ми-38 имеет высокие летно-технические характеристики, он оснащен прогрессивной и надежной конструкцией вертолетных систем, интегрированным бортовым оборудованием. Основные элементы конструкции фюзеляжа вертолета изготовлены из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, детали и узлы выполнены из титана и стали. Высокая энерговооруженность, передовая несущая система и высокоэкономичные двигатели гарантируют эффективную работу машины в различных условиях эксплуатации. Бортовое оборудование вертолета дает возможность выполнять полеты в дневное и ночное время при различной погоде.

Ключевой критерий, который был реализован при создании Ми-38, - обеспечение максимально высокого уровня безопасности выполнения полетов. Компоновка фюзеляжа, число и размеры аварийных выходов, возможность эвакуации при экстренных случаях через выдавливаемые окна, а также энергопоглощающие шасси и кресла, возможность работы главного редуктора без масла на протяжении получаса, трехкратное резервирование гидросистемы управления машиной и авариестойкая топливная система обеспечивают выполнение высочайших требований международных авиастандартов по безопасности.