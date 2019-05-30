Россия модернизирует «самолеты Судного дня»

Опытно-конструкторская работа по модернизации самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП «Полет».

Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - воздушный командный пункт, который был разработан в 1980-х годах в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. В свою очередь Ил-82 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76.

Основная задача воздушного командного пункта - осуществлять управление формированиями родов войск (сил) видов вооруженных сил, отдельных родов войск, специальных войск и служб и так далее, в том числе в случае применения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что третье поколение командных пунктов будет создаваться на базе Ил-96-400.