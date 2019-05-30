На конкурсе АрМИ-2019 представили новейший кабриолет Aurus
Автомобиль смогут увидеть все посетители конкурса Армейских международных игр, который проходит в Подмосковье.
© Фото: Komsomolskaya, Pravda Global Look Press
В рамках проходящего в Подмосковье конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» зрители смогут увидеть на статической стоянке раритетную и современную военную технику, а также парадный кабриолет Aurus. Об этом сообщает пресс служба Западного военного округа.
«В Подмосковье автомобильная база Министерства обороны представила парадный кабриолет Aurus для гостей всеармейского конкурса АрМИ-2019 "Мастера автобронетанковой техники», - говорится в сообщении.
9 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые принял парад Победы на Красной площади на парадном кабриолете Aurus.