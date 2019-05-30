На конкурсе АрМИ-2019 представили новейший кабриолет Aurus

В рамках проходящего в Подмосковье конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» зрители смогут увидеть на статической стоянке раритетную и современную военную технику, а также парадный кабриолет Aurus. Об этом сообщает пресс служба Западного военного округа.

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