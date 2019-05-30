Для Су-57 создается перспективная противокорабельная ракета

Истребитель пятого поколения Су-57 будет нести перспективную противокорабельную ракету, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе визита на участвующее в проекте Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь».

По словам Криворучко, на предприятии прошло совещание, на котором обсуждался вопрос заключения в ближайшее время с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» на приобретение всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57.

Ранее сообщалось, что самолет будет представлен на МАКС-2019 наряду с военным транспортником Ил-112.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.