«Звезда» публикует видео сборки первого серийного Су-57

На заводе в Комсомольске-на-Амуре впервые показали первый серийный многофункциональный перспективный истребитель Су-57. «Звезда» публикует видео из цеха, где собирают самолет.

Как передает обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов, сейчас первая серийная машина стоит в стапеле и дальше выйдет из ворот цеха как готовый самолет.

«На заводе организовывается конвейерная линейка: на входе в цех приходит "голый" фюзеляж, и по мере продвижения по цеху машина будет "обрастать" плоскостями, стабилизаторами, оснащением электрооборудованием, радарной группой, а также двигателем. Через девять дней самолет должен выйти из цеха окончательной сборки и уйти на летно-испытательную станцию. Дальше им будут заниматься инженеры и летчики», - рассказал Алексей Самолетов.

Главная особенность Су-57 в том, что это не только готовый самолет пятого поколения, но и платформа для дальнейших модификаций.

«Точно также как мы на выходе с Су-27 получили Су-35 "4++", также будет происходить и эволюция Су-57», - объяснил обозреватель «Звезды».

Колоссальный потенциал новейшего истребителя может позволить в будущем модернизировать его до пятого поколения «+» и даже до «5++».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о крупном контракте на поставку Су-57. По его словам, до 2028 года Россия закупит 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время.