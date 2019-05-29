В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57

Сегодня, 29 мая, в Комсомольске-на-Амуре впервые представили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Первая модель будет получена уже в этом году.

«Машина серийная. У нее будет жизнь», - заявил «Звезде» заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

По его словам, сейчас ведется контроль над готовностью предприятия к выпуску серии самолетов.

«Мы удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены в срок», - сообщил замминистра.

«Я думаю, что у этого самолета минимум 30-40 лет активной жизни», - добавил он.

В Су-57 заложен колоссальный потенциал, истребитель станет платформой для будущих машин.

Говоря о предшественнике Су-57, самолете Су-35, Криворучко рассказал, что с этой машиной также проблем нет. Все работы выполняются в срок, а часть машин даже удастся заполучить ранее уже в этом году.

«Все идет по плану. Оснащение и производство идет в соответствии с графиком», - рассказал Криворучко.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Он способен вести бой с любыми истребителями противника и уничтожать наземные и надводные цели противника.