Летчик-испытатель: Су-57 в войсках примут на ура

Летчик-испытатель КнААЗ им. Гагарина Сергей Китаев рассказал телеканалу «Звезда» о новом истребителе Су-57. Он отметил суперманевренность нового самолета, более современное управление.

«Это большой шаг вперед для ОКБ и завода. Он вобрал в себя все лучшее из предыдущих опытов. Я думаю, что летный состав в частях воспримет его на ура», — рассказал Китаев.

Он отметил, что для тренированного летного состава машина «не сложнее в управлении, чем Су-35», который уже хорошо себя зарекомендовал в войсках.

«У Су-57 тоже большое будущее, его ждет успех», — уверен летчик.

Сегодня, 29 мая в Комсомольске-на-Амуре впервые представили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Сейчас предприятие готовится к выпуску серии самолетов.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Он способен вести бой с любыми истребителями противника и уничтожать наземные и надводные цели.