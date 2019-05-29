Фрегат «Адмирал Касатонов» пройдет испытания на разных режимах и скоростях

Фрегат «Адмирал Касатонов», построенный для ВМФ России на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота, предварительно пополнив запасы в Балтийске. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Экипаж корабля и сдаточная команда завода проверят функционирование главной энергетической установки на различных режимах и скоростях хода. Также будет испытываться якорное оборудование корабля, ряд систем жизнеобеспечения», — говорится в сообщении министерства.

«Адмирал Касатонов» относится к кораблям дальней морской зоны–носителям высокоточного оружия, способным эффективно действовать одиночно и в составе группировок ВМФ России. Такие корабли имеют водоизмещение 5 000 тонн, длину 135 м, ширину 16 м. Они могут развивать скорость около 30 узлов и рассчитаны на экипаж около 200 человек.

Ранее, на первом этапе заводских ходовых испытаний, была проверена автономная работа средств радиотехнического вооружения, показатели скорости и маневренности корабля. Для экипажа провели комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ.