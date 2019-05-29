На МАКС-2019 представят истребитель Су-57 и легкий транспортник Ил-112

В нем также отмечено, что на авиасалоне будут представлены истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-тренировочные самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5 и другая военная авиационная техника.

«Делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В», - говорится в сообщении.

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