Яркие кадры всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники»
Участники конкурса соревнований совершили более 180 заездов по трассам в индивидуальной гонке и автомобильном кроссе.
© Видео: ТРК "Звезда"
Более полутора тысяч человек приняли участие в церемонии открытия всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье.
Впервые на конкурсе представлены пять женских команд от разных военных округов и автомобильной базы Минобороны.
Победители соревнований примут участие в международном этапе. Также в честь дня военного автомобилиста, который отмечается сегодня, военнослужащие показали автошоу.
А специально к празднику ведомство подготовило ролик, посвященный военному автомобилисту.