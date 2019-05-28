В Минобороны рассказали о создании модернизированной версии Ка-52

«Вертолеты России» создадут модернизированную версию Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Идет опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолета Ка-52», - сказал он журналистам в ходе посещения авиационного завода «Прогресс» в приморском городе Арсеньев.

«Аллигатор» будет модернизирован с учетом сирийского опыта и получит название Ка-52М. Обновленный вертолет, в частности, приобретет новые системы электроснабжения и обнаружения целей и улучшенную защиту.

По словам Криворучко, модернизированная версия Ка-52 будет создана к 2022 году.