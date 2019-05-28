Разработчик «Авангарда» получил звание «Героя Труда»

Гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов награжден медалью «Героя Труда». С этой наградой на груди Леонов появился на Международной молодежной конференции по аэрокосмическим технологиям.

В декабре прошлого года с позиционного района Домбаровский прошел испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард».

В ходе испытаний все тактико-технические данные системы были подтверждены, ракета успешно поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

За испытаниями наблюдали президент страны Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Впервые о новом гиперзвуковом ядерном оружии рассказал Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию в марте прошлого года.