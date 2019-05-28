«Аллигатор» будет эффективнее: Ка-52М модернизируют с учетом сирийского опыта

Министерство обороны заключит контракт на закупку 114 модернизированных боевых ударных вертолетов Ка-52М, более известных как «Аллигаторы». Их новая версия будет учитывать сирийский опыт.

Ка-52 «Аллигатор» - один из самых удивительных вертолетов в истории мировой авиации, главный вертолет гособоронзаказа. Мировые эксперты до сих пор спорят с русскими конструкторами, задавая им один и тот же вопрос: «Как вам удалось при соосной схеме винта достичь таких скоростных показателей?».

«Всех секретов мы раскрывать не будем. В машине обновляется система электроснабжения, оптико-электронные системы, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, увеличения возможностей применения вооружения в работе как по земле, так и по воздуху», - рассказал гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Опыт боевого применения в Сирии Ка-52 показал, что машине необходимы дополнительное вооружение, дополнительная защита экипажа и новое прицельно-навигационное оборудование. Этим и занимаются на Арсеньевском авиазаводе.

«В настоящее время идет опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолета. Рассчитываем уже в следующем году заключить контракт на Ка-52М. Работа идет в плановом режиме», - отметил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

В цеху окончательной сборки находится и третий опытный вертолет Ка-62, его доводят до состояния летной годности. А вторая машина проходит испытательные полеты на заводском аэродроме.